    Дзагоев получил травму бедра в матче открытия чемпионата мира

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    • Фото: Тырин Денис / ТАСС
    Дзагоев получил травму бедра в матче открытия чемпионата мира

    Дзагоев получил травму бедра в матче открытия чемпионата мира

    Дзагоев получил травму бедра в матче открытия чемпионата мира
  • Фото: Тырин Денис / ТАСС

    • Полузащитник российской сборной получил повреждение мышц бедра во время матча с Саудовской Аравией. Сроки лечения пока неизвестны.

    Полузащитник российской сборной Алан Дзагоев получил в матче с Саудовской Аравией повреждение задней поверхности бедра. Сроки лечения пока неизвестны, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сборной.

    Дзагоев получил травму на 24-й минуте первого тайма матча открытия чемпионата мира, который в эти минуты идет на московском стадионе «Лужники». Дзагоев был заменен на Дениса Черышева, который на 43-й минуте забил второй гол в ворота Саудовской Аравии.

    Пресс-служба сборной России по футболу: «У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ».
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