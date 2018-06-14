Дзагоев получил травму бедра в матче открытия чемпионата мира

Полузащитник российской сборной получил повреждение мышц бедра во время матча с Саудовской Аравией. Сроки лечения пока неизвестны.
Полузащитник российской сборной Алан Дзагоев получил в матче с Саудовской Аравией повреждение задней поверхности бедра. Сроки лечения пока неизвестны, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе сборной.
Дзагоев получил травму на 24-й минуте первого тайма матча открытия чемпионата мира, который в эти минуты идет на московском стадионе «Лужники». Дзагоев был заменен на Дениса Черышева, который на 43-й минуте забил второй гол в ворота Саудовской Аравии.
Пресс-служба сборной России по футболу: «У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ».
Дзагоев получил травму на 24-й минуте первого тайма матча открытия чемпионата мира, который в эти минуты идет на московском стадионе «Лужники». Дзагоев был заменен на Дениса Черышева, который на 43-й минуте забил второй гол в ворота Саудовской Аравии.
Пресс-служба сборной России по футболу: «У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ».
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