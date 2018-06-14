Сборная России в первом тайме забила два мяча в ворота Саудовской Аравии

Первый тайм матча открытия
ЧМ-2018 закончился со счетом 2:0 в пользу России. Первый гол в ворота Саудовской Аравии забил Юрий Газинский, второй — Денис Черышев.
На 24-й минуте матча травму получил полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев. Предположительно, спортсмен надорвал мышцу. Он покинул поле при помощи врачей. Вместо Дзагоева на поле вышел полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев, который проводит 12-й матч за сборную России.
После первого гола, который оформил Юрий Газинский, находящиеся на трибунах президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино сначала развели руками, глядя на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, а после Владимир Путин пожал принцу руку.
Первый матч — между сборными России и Саудовской Аравии — начался на московском стадионе «Лужники» сразу после церемонии открытия ЧМ-2018. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию ЧМ по футболу.
После первого гола, который оформил Юрий Газинский, находящиеся на трибунах президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино сначала развели руками, глядя на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда, а после Владимир Путин пожал принцу руку.
Первый матч — между сборными России и Саудовской Аравии — начался на московском стадионе «Лужники» сразу после церемонии открытия ЧМ-2018. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию ЧМ по футболу.
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