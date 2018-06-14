Путин встречается с прибывшими на ЧМ-2018 главами иностранных государств

Президент России Владимир Путин провел ряд встреч с зарубежными лидерами, которые прибыли на открытие чемпионата по футболу.
В Кремле глава государства принял главу Парагвая Марио Абдо Бенитеса. Президент этой республики впервые в России. Речь шла о развитии двусторонних отношений. В конце встречи лидер южноамериканской страны передал Владимиру Путину ордена российских офицеров-эмигрантов, погибших на Чакской войне между Парагваем и Боливией в 30-е годы, а также статуэтку, отлитую из пуль.
А президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес поздравил российского лидера с безукоризненной организацией чемпионата. В свою очередь Владимир Путин отметил, что к нам прибыло около 4 тысяч болельщиков из этой республики, и пожелал успехов ее сборной.
После этого Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Как заявил российский лидер заявил, необходимо нарастить усилия, чтобы закрепить положительные тенденции роста в экономическом взаимодействии двух стран.
А президент Панамы Хуан Карлос Варела Родригес поздравил российского лидера с безукоризненной организацией чемпионата. В свою очередь Владимир Путин отметил, что к нам прибыло около 4 тысяч болельщиков из этой республики, и пожелал успехов ее сборной.
После этого Владимир Путин встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Как заявил российский лидер заявил, необходимо нарастить усилия, чтобы закрепить положительные тенденции роста в экономическом взаимодействии двух стран.
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