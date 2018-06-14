Президент Парагвая подарил Путину памятник из пуль

Владимир Путин и Марио Бенитес почтили память русских офицеров, погибших в Чакской войне между Парагваем и Боливией.
На встрече в Кремле президент Парагвая передал российскому лидеру ордена русских офицеров и подарил Владимиру Путину семикилограммовую статую, которая была изготовлена в память о событиях начала 30-х годов.
Марио Бенитес, президент Парагвая: «В память об этих событиях мы хотели бы вручить вам подарки. Это ордена, которые принадлежали офицерам, участвовавшим в Чакской войне. Кроме того, это статуя, которая весит 7 кг, и она сделана из пуль, которые были использованы в этих сражениях».
Бенитес подчеркнул, что жители Парагвая испытывают «огромную благодарность по отношению к России и к российским офицерам за их героизм и самоотверженность».
В ответ президент РФ поблагодарил гостя за подарок и отметил, что «все это, безусловно, найдет достойное место», передает ТАСС.
Чакская война является самым кровопролитным конфликтом в Латинской Америке в XX веке. Причиной войны, которая продолжалась с 1932 по 1935 годы, стала спорная область Гран-Чако, где были обнаружены крупные запасы нефти. На стороне парагвайской армии воевали 80 бывших белогвардейских офицеров, эмигрировавших из России.
Марио Бенитес, президент Парагвая: «В память об этих событиях мы хотели бы вручить вам подарки. Это ордена, которые принадлежали офицерам, участвовавшим в Чакской войне. Кроме того, это статуя, которая весит 7 кг, и она сделана из пуль, которые были использованы в этих сражениях».
Бенитес подчеркнул, что жители Парагвая испытывают «огромную благодарность по отношению к России и к российским офицерам за их героизм и самоотверженность».
В ответ президент РФ поблагодарил гостя за подарок и отметил, что «все это, безусловно, найдет достойное место», передает ТАСС.
Чакская война является самым кровопролитным конфликтом в Латинской Америке в XX веке. Причиной войны, которая продолжалась с 1932 по 1935 годы, стала спорная область Гран-Чако, где были обнаружены крупные запасы нефти. На стороне парагвайской армии воевали 80 бывших белогвардейских офицеров, эмигрировавших из России.
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