В Кремле перечислили высокопоставленных гостей церемонии открытия ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил глав государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.
Дмитрий Песков: «Я обещал дать наметки о том, кто разделит с нами радость ЧМ по футболу из зарубежных гостей. Это будут президенты Азербайджана и Абхазии, премьер-министр Армении, президенты Казахстана, Боливии, Киргизии, Беларуси, председатель верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, который завтра будет иметь встречу с Путины, президенты Панамы, Молдовы, Парагвая, наследный принц Саудовской Аравии, президент Таджикистана Рахмон, президент Узбекистана, президент Южной Осетии. Это все, кто будет завтра на открытии, кого будет принимать на открытии Путин и Инфантино».
Песков добавил, что в течение месяца, что будет длиться чемпионат, главы других государств тоже будут приезжать в Россию на матчи. Ожидается также приезд ряда иностранных министров.
Церемония открытия ЧМ начнется в 17:30 14 июня — за полчаса до старта матча между сборными России и Саудовской Аравии. В ней примут участие президент РФ Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. На церемонии также выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина и британский исполнитель Робби Уильямс.
Песков добавил, что в течение месяца, что будет длиться чемпионат, главы других государств тоже будут приезжать в Россию на матчи. Ожидается также приезд ряда иностранных министров.
Церемония открытия ЧМ начнется в 17:30 14 июня — за полчаса до старта матча между сборными России и Саудовской Аравии. В ней примут участие президент РФ Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. На церемонии также выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина и британский исполнитель Робби Уильямс.
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