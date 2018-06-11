«Детская мечта»: на открытии ЧМ-2018 выступят Робби Уильямс и Аида Гарифуллина

Аида Гарифуллина и Робби Уильямс выступят на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.
Также в церемонии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).
Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Уильямс, комментируя предстоящее выступление, признался, что в восторге от того, что снова окажется в РФ.
Робби Уильямс: «Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта».
Церемония открытия ЧМ-2018 в России по формату будет отличаться от того, как начинались предыдущие чемпионаты мира по футболу FIFA. На этот раз шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония будет максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия и начнется в 17:30 по московскому времени, за полчаса до игры.
FIFA: «Красной нитью через всю церемонию пройдет не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки, в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России».
Гарифулина сообщила, что образ, в котором она предстанет на открытии, «очень символичен и ассоциируется с воплощением и исполнением мечты».
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии. Игра начнется 14 июня в 18:00 на обновленном стадионе «Лужники».
Церемония пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» и начнется за полчаса до первого матча турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Уильямс, комментируя предстоящее выступление, признался, что в восторге от того, что снова окажется в РФ.
Робби Уильямс: «Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта».
Церемония открытия ЧМ-2018 в России по формату будет отличаться от того, как начинались предыдущие чемпионаты мира по футболу FIFA. На этот раз шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония будет максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия и начнется в 17:30 по московскому времени, за полчаса до игры.
FIFA: «Красной нитью через всю церемонию пройдет не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки, в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России».
Гарифулина сообщила, что образ, в котором она предстанет на открытии, «очень символичен и ассоциируется с воплощением и исполнением мечты».
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Турнир откроется матчем сборных России и Саудовской Аравии. Игра начнется 14 июня в 18:00 на обновленном стадионе «Лужники».
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