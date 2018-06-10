Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на вопрос о том, есть ли у нас надежда, всегда отвечает: не надежда, а цель.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы».
Потерю позиций сборной в рейтинге ФИФА Черчесов объясняет тем, что команда не играла в отборочных матчах, а товарищеские матчи были с более сильными командами. Смена схемы вызвана травмами игроков. Черчесов напоминает: в каждой игре схема составляет 85% успеха, другие 15% зависят от игроков. Гол в игре с командой Турции показал, что это работает.
Станислав Черчесов: «Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все… У нас, я изначально говорил, девиз: „Свобода, но ответственность“. Потому что несвободный человек не может себя проявлять».
Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно, добавляет тренер.
Станислав Черчесов: «Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили».
Черчесов жестко заявляет: здесь взрослые люди, которые понимают, что на кону, — и не советует нарушать режим.
Сейчас тренировочное поле пусто, каждый из футболистов готовится по индивидуальной программе. Здесь очень строгая дисциплина, за ней следят офицеры ФИФА. И российская сборная обращается к болельщикам: у нас поставлена цель, мы планомерно к ней идем, и все, чем вы можете нам помочь — это разделить нашу веру в то, что эта цель достижима.
Станислав Черчесов: «Могу вам маленький секрет сказать, если можно. Нам бы больше, чем вам, этого хотелось. Только всем не говорите».
Полное интервью со Станиславом Черчесовым смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Потерю позиций сборной в рейтинге ФИФА Черчесов объясняет тем, что команда не играла в отборочных матчах, а товарищеские матчи были с более сильными командами. Смена схемы вызвана травмами игроков. Черчесов напоминает: в каждой игре схема составляет 85% успеха, другие 15% зависят от игроков. Гол в игре с командой Турции показал, что это работает.
Станислав Черчесов: «Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все… У нас, я изначально говорил, девиз: „Свобода, но ответственность“. Потому что несвободный человек не может себя проявлять».
Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно, добавляет тренер.
Станислав Черчесов: «Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили».
Черчесов жестко заявляет: здесь взрослые люди, которые понимают, что на кону, — и не советует нарушать режим.
Сейчас тренировочное поле пусто, каждый из футболистов готовится по индивидуальной программе. Здесь очень строгая дисциплина, за ней следят офицеры ФИФА. И российская сборная обращается к болельщикам: у нас поставлена цель, мы планомерно к ней идем, и все, чем вы можете нам помочь — это разделить нашу веру в то, что эта цель достижима.
Станислав Черчесов: «Могу вам маленький секрет сказать, если можно. Нам бы больше, чем вам, этого хотелось. Только всем не говорите».
Полное интервью со Станиславом Черчесовым смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Комментарии