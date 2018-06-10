    Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

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    Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

    Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

    Черчесов назвал первую цель российской сборной на чемпионате мира

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на вопрос о том, есть ли у нас надежда, всегда отвечает: не надежда, а цель.

    Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по футболу: «Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы».

    Потерю позиций сборной в рейтинге ФИФА Черчесов объясняет тем, что команда не играла в отборочных матчах, а товарищеские матчи были с более сильными командами. Смена схемы вызвана травмами игроков. Черчесов напоминает: в каждой игре схема составляет 85% успеха, другие 15% зависят от игроков. Гол в игре с командой Турции показал, что это работает.

    Станислав Черчесов: «Играем в обороне так, в атаке так, но свои 15%, пожалуйста, внеси, как в последнем матче. Я не могу Дзагоеву скрытый пас запретить. Он отдал, Самедов свои 15% забил… и все получили удовольствие, вот и все… У нас, я изначально говорил, девиз: „Свобода, но ответственность“. Потому что несвободный человек не может себя проявлять».

    Все, что нужно знать о первом сопернике сборной России, уже известно, добавляет тренер.

    Станислав Черчесов: «Саудовская Аравия… надо отдать должное им, что они определенную работу провели, потому что шесть футболистов отправили в Испанию. Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришел. Определенный стиль у них есть… играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили».

    Черчесов жестко заявляет: здесь взрослые люди, которые понимают, что на кону, — и не советует нарушать режим.

    Сейчас тренировочное поле пусто, каждый из футболистов готовится по индивидуальной программе. Здесь очень строгая дисциплина, за ней следят офицеры ФИФА. И российская сборная обращается к болельщикам: у нас поставлена цель, мы планомерно к ней идем, и все, чем вы можете нам помочь — это разделить нашу веру в то, что эта цель достижима.

    Станислав Черчесов: «Могу вам маленький секрет сказать, если можно. Нам бы больше, чем вам, этого хотелось. Только всем не говорите».

    Полное интервью со Станиславом Черчесовым смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

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