Решение президента Македонии может закрыть стране дорогу в НАТО и ЕС

Политический скандал вызвало заявление президента Македонии. Георге Иванов отказался подписывать договор между Афинами и Скопье, который должен положить конец давнему спору о древнем названии «Македония». Слова Иванова уже ударили по его репутации. С ним отказалось встречаться руководство Болгарии, куда он прилетел с двухдневным визитом.
Спор этот длится уже четверть века. Греция считает, что после распада Югославии Македония присвоила себе это название незаконно. Претензии Афин вполне обоснованы. Царство Македония — древнегреческое государство, которым правил Александр Великий. Если посмотреть на современную карту, станет понятно, что сейчас большая часть той исторической Македонии действительно находится на территории Греции, но северная часть как раз расположена в бывшей Югославской Республике.
Казалось бы, наконец, правительства двух стран смогли договориться. Республика Македония согласилась добавить к названию формулировку «Северная», а Греция пообещала больше не препятствовать вступлению страны в Евросоюз и НАТО. Но неожиданно все планы расстроил президент Македонии Георге Иванов. Когда премьер-министр страны и глава МИДа принесли ему соглашение, Иванов выставил их за дверь и обратился к нации.
Георге Иванов, президент Македонии: «Я призываю македонский народ ничего не бояться и не терять веры в себя. Сохраняйте и дальше наши вековые устои, в числе которых есть и стремление никому не подчиняться. Моя позиция неизменна. Никакие угрозы или шантаж не заставят меня передумать. Я не подпишу этот договор, наносящий непоправимый вред нашей стране».
Как передает корреспондент Ирина Конова, рядовые македонцы это решение встретили ликованием. В центре Скопье как раз в этот момент проходила акция протеста против переименования страны.
Несмотря на то, что президент в Македонии — фигура формальная, его подпись под соглашением все равно нужна. Популистские заявления Иванова могут сорвать достигнутые договоренности и закрыть дорогу Македонии в НАТО и Евросоюз. Правительство выступило с неожиданно резким заявлением, в котором обвинило президента в «отсутствии ума». В нем также говорится, что «вместо того, чтобы толкать страну в политическую изоляцию, президенту стоит изолировать самого себя от политической сцены». Сообщается, что время для своего заявления Иванов выбрал крайне неудачное — заявку Македонии о вступлении в ЕС должны рассматривать уже в этом месяце.
Казалось бы, наконец, правительства двух стран смогли договориться. Республика Македония согласилась добавить к названию формулировку «Северная», а Греция пообещала больше не препятствовать вступлению страны в Евросоюз и НАТО. Но неожиданно все планы расстроил президент Македонии Георге Иванов. Когда премьер-министр страны и глава МИДа принесли ему соглашение, Иванов выставил их за дверь и обратился к нации.
Георге Иванов, президент Македонии: «Я призываю македонский народ ничего не бояться и не терять веры в себя. Сохраняйте и дальше наши вековые устои, в числе которых есть и стремление никому не подчиняться. Моя позиция неизменна. Никакие угрозы или шантаж не заставят меня передумать. Я не подпишу этот договор, наносящий непоправимый вред нашей стране».
Как передает корреспондент Ирина Конова, рядовые македонцы это решение встретили ликованием. В центре Скопье как раз в этот момент проходила акция протеста против переименования страны.
Несмотря на то, что президент в Македонии — фигура формальная, его подпись под соглашением все равно нужна. Популистские заявления Иванова могут сорвать достигнутые договоренности и закрыть дорогу Македонии в НАТО и Евросоюз. Правительство выступило с неожиданно резким заявлением, в котором обвинило президента в «отсутствии ума». В нем также говорится, что «вместо того, чтобы толкать страну в политическую изоляцию, президенту стоит изолировать самого себя от политической сцены». Сообщается, что время для своего заявления Иванов выбрал крайне неудачное — заявку Македонии о вступлении в ЕС должны рассматривать уже в этом месяце.
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