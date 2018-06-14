В правительстве рассказали об индексации пенсий в 2019 году

В следующем году пенсии будут проиндексированы дважды: в феврале и в апреле.
В 2019 году пенсии россиян планируется проиндексировать с 1 февраля по фактической инфляции и с 1 апреля с учетом дополнительных доходов от реформы. Об этом в четверг сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ: «Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, — Дмитрий Анатольевич (Медведев — прим. НТВ.Ru) назвал это как рост пенсий за год. Это означает, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном законодательстве внутри 2019 года, будет обеспечиваться индексация пенсий сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором осуществляется инфляция, и затем с 1 апреля уже по всем факторам, которые связаны в том числе с получением доходов в связи с увеличением возраста».
Вице-премьер также добавила, что возвращать индексацию выплат работающим пенсионерам пока не планируется.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что реформа пенсионной системы, которая предполагает увеличение пенсионного возраста, не изменит статус нынешних пенсионеров: они так же будут получать все положенные выплаты, и их пенсии благодаря реформе будут расти «ориентировочно на тысячу рублей в год». Законопроект об увеличении пенсионного возраста планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшие дни.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ: «Цифра, которую мы назвали, в тысячу рублей, — Дмитрий Анатольевич (Медведев — прим. НТВ.Ru) назвал это как рост пенсий за год. Это означает, что механизмами, которые сегодня заложены в пенсионном законодательстве внутри 2019 года, будет обеспечиваться индексация пенсий сначала так, как это было положено ранее: с 1 февраля по фактической инфляции года, предшествующего тому, в котором осуществляется инфляция, и затем с 1 апреля уже по всем факторам, которые связаны в том числе с получением доходов в связи с увеличением возраста».
Вице-премьер также добавила, что возвращать индексацию выплат работающим пенсионерам пока не планируется.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что реформа пенсионной системы, которая предполагает увеличение пенсионного возраста, не изменит статус нынешних пенсионеров: они так же будут получать все положенные выплаты, и их пенсии благодаря реформе будут расти «ориентировочно на тысячу рублей в год». Законопроект об увеличении пенсионного возраста планируется внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшие дни.
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