Памяти великого режиссера: по фильмам Говорухина можно изучать историю страны

Российское кино понесло невосполнимую утрату. Сегодня не стало Станислава Говорухина, который был поистине культовой фигурой в искусстве. Каждый его фильм становился событием. Причем талант Говорухина проявлялся не только на режиссерской ниве, он был отличным сценаристом и актером. Коллеги с уважением отмечали, что Станислав Говорухин — человек, ценивший правду и справедливость, скромный, к себе относившийся строго, иногда даже с иронией.
«Биография художника — это его фильмы», — написал как-то Говорухин о себе и своей жизни. Но по его фильмам, пожалуй, можно изучать историю целой страны в разное время и эпохи. Первая же картина «Вертикаль» стала по-настоящему народной, равно как и Владимир Высоцкий с его песнями. Начинающий режиссер Говорухин, который только закончил ВГИК, требовал от актеров быть на высоте во всех смыслах. Они ходили по горам, сдали все нормативы и получили значки «Альпинист СССР».
Именно Высоцкого режиссер называл одним из своих духовных учителей. Он позволял ему на съемках то, что не простил бы другому актеру. Знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя» снимали так, чтобы Высоцкий не выбивался из своего графика жизни. Этот фильм не понравился МВД СССР, но телевизионное начальство решилось выпустить его на экраны именно в День милиции. Картина тут же разошлась на цитаты. Это же не только про бандитов и милиционеров, а про страну и про то время.
Говорухин задавал тренды советского кинематографа. Фильм «Десять негритят» стал первым в Советском Союзе триллером. Сам же мастер гордился своими детскими фильмами — «Приключения Тома Сойера» , «В поисках капитана Гранта». Так он хотел убедить детей читать книги. И ведь сработало! Кто из советских школьников не менял макулатуру в обмен на романы Жюля Верна? Но менялась страна, менялось и настроение фильмов Говорухина. В 90-е после «Ворошиловского стрелка» его обвиняли в пропаганде самосуда. Он хотел показать, какого это — жить в стране, где не работают законы. Его документальная трилогия «Россия, которую мы потеряли» была о том же. Но Говорухин не смог быть просто зрителем в своей стране и пошел в политику.
Его последний фильм «Конец прекрасной эпохи» снят по мотивам сборника рассказов Довлатова «Компромисс». Он рассказывает о конце оттепели, творческих личностях и их компромиссах в жизни, о том времени, когда сам Станислав Говорухин был молод и писал статьи в газетах. Эпоха закончилась, но осталась прекрасная литература, фильмы и цитаты на все времена. Говорухин как-то сказал: «Мужество — это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью». Сам он избавился от этого страха в самом начале творческого пути, на съемках в горах, когда разбился его вертолет, а он выжил. Режиссер скончался сегодня в Москве на 83-м году жизни.
Именно Высоцкого режиссер называл одним из своих духовных учителей. Он позволял ему на съемках то, что не простил бы другому актеру. Знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя» снимали так, чтобы Высоцкий не выбивался из своего графика жизни. Этот фильм не понравился МВД СССР, но телевизионное начальство решилось выпустить его на экраны именно в День милиции. Картина тут же разошлась на цитаты. Это же не только про бандитов и милиционеров, а про страну и про то время.
Говорухин задавал тренды советского кинематографа. Фильм «Десять негритят» стал первым в Советском Союзе триллером. Сам же мастер гордился своими детскими фильмами — «Приключения Тома Сойера» , «В поисках капитана Гранта». Так он хотел убедить детей читать книги. И ведь сработало! Кто из советских школьников не менял макулатуру в обмен на романы Жюля Верна? Но менялась страна, менялось и настроение фильмов Говорухина. В 90-е после «Ворошиловского стрелка» его обвиняли в пропаганде самосуда. Он хотел показать, какого это — жить в стране, где не работают законы. Его документальная трилогия «Россия, которую мы потеряли» была о том же. Но Говорухин не смог быть просто зрителем в своей стране и пошел в политику.
Его последний фильм «Конец прекрасной эпохи» снят по мотивам сборника рассказов Довлатова «Компромисс». Он рассказывает о конце оттепели, творческих личностях и их компромиссах в жизни, о том времени, когда сам Станислав Говорухин был молод и писал статьи в газетах. Эпоха закончилась, но осталась прекрасная литература, фильмы и цитаты на все времена. Говорухин как-то сказал: «Мужество — это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью». Сам он избавился от этого страха в самом начале творческого пути, на съемках в горах, когда разбился его вертолет, а он выжил. Режиссер скончался сегодня в Москве на 83-м году жизни.
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