Госдума отклонила проекты об установке счетчиков ресурсоснабжающими организациями

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, которые предлагали перенести обязанность установки и обслуживания приборов учета на ресурсоснабжающие организации.
Законопроекты были внесены депутатами КПРФ и ЛДПР. Парламентарии предлагали возложить на организации, которые снабжают водой, газом, тепло- и электроэнергией, обязанность по установке, замене и эксплуатации приборов учета. Сейчас расходы на установку и обслуживание счетчиков несут собственники жилых помещений.
Против принятия законопроектов выступили профильный комитет по энергетике и правительство России. В комитете по энергетике заявили, что предлагаемые изменения не помогут решить проблемы объективного учета энергоресурсов. Кроме того, поскольку ресурсоснабжающим организациям придется нести расходы на установку, ремонт, проверку и замену счетчиков, то это может вызвать рост тарифов на энергоресурсы. А повышение платежей, в свою очередь, потребует дополнительных бюджетных вливаний на льготы нуждающимся в них гражданам.
Правительство же обратило внимание на то, что из предложенных законопроектов не ясно, за чей счет и в каком порядке организации будут устанавливать и обслуживать приборы учета. Также не понятно, на каком правовом основании имущество ресурсоснабжающих организаций будет находиться в жилых помещениях, принадлежащих собственникам, передает РИА Новости.
Ранее, в рамках Петербургского экономического форума министр энергетики Александр Новак заявил, что с россиян нужно снять необходимость платить за установку и поверку приборов учета. Тогда он отметил, что плату за это можно «переложить на ресурсоснабжающие и сбытовые организации, на сети — смотря куда устанавливаются счетчики».
Против принятия законопроектов выступили профильный комитет по энергетике и правительство России. В комитете по энергетике заявили, что предлагаемые изменения не помогут решить проблемы объективного учета энергоресурсов. Кроме того, поскольку ресурсоснабжающим организациям придется нести расходы на установку, ремонт, проверку и замену счетчиков, то это может вызвать рост тарифов на энергоресурсы. А повышение платежей, в свою очередь, потребует дополнительных бюджетных вливаний на льготы нуждающимся в них гражданам.
Правительство же обратило внимание на то, что из предложенных законопроектов не ясно, за чей счет и в каком порядке организации будут устанавливать и обслуживать приборы учета. Также не понятно, на каком правовом основании имущество ресурсоснабжающих организаций будет находиться в жилых помещениях, принадлежащих собственникам, передает РИА Новости.
Ранее, в рамках Петербургского экономического форума министр энергетики Александр Новак заявил, что с россиян нужно снять необходимость платить за установку и поверку приборов учета. Тогда он отметил, что плату за это можно «переложить на ресурсоснабжающие и сбытовые организации, на сети — смотря куда устанавливаются счетчики».
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