Александр Новак: плату за установку и поверку приборов учета переложат с граждан на организации

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Переложить на ресурсоснабжающие, сбытовые организации, на сети — смотря куда устанавливаются счетчики».Новак рассказал об упрощении процедуры подключения домов к энергосетям. По его словам, подключение к электрическим линиям уже занимает 15 дней (если подключаться к существующей линии) или 80–90 (если прокладывается новая линия). Раньше это занимало в среднем 200 дней. Стоимость такого подключения также снизилась. Аналогичная программа сейчас реализуется для подключения к газовым сетям. Она начала действовать в прошлом году, поэтому здесь проблем пока больше. Уже приняты нормативные акты, упрощающие этот процесс. Таких результатов, как в электроэнергетике, планируется достичь в течение нескольких лет.Если в 2014 году Россия занимала 188 место в рейтинге Всемирного банка по уровню подключения к инфраструктуре, то в 2017 вышла на 10 место.Новак также рассказал, что программа импортозамещения показала свою эффективность. Так, в России производят насосы высокого давления для перекачки нефти (технология итальянская, но локализация на 100% в России). Раньше их закупали за рубежом.Кроме того, министр рассказал о приоритетах отрасли на ближайшие годы. Для нефтяной промышленности это обеспечение притока инвестиций в добычу. Приоритет для переработки — создание условий для качественной переработки, для этого разработан и уже находится в Госдуме законопроект о налогообложении не с выручки, а с финансового результата. Предполагается вовлекать в оборот малые месторождения, стимулировать геолого-разведочные работы. Реализуется большая программа по развитию производства сжиженного природного газа (СПГ). За 20 лет объем производства готовы увеличить более чем в 1- раз, сообщил Новак.