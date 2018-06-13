Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Члены норвежской Партии прогресса выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на поиск мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.
Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, инициаторы выдвижения заявили, что вручение премии Трампу может поддержать процесс денуклеаризации.
Пер-Вилли Амундсен, соавтор инициативы: «Происходящие сейчас события имеют историческое значение. Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира».
Отмечается, что в борьбе за премию в 2018 году участвуют только кандидаты, которые были выдвинуты не позже января. Это значит, что Трамп сможет претендовать на получение премии лишь в 2019 году.
Напомним, 12 июня состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Пер-Вилли Амундсен, соавтор инициативы: «Происходящие сейчас события имеют историческое значение. Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока это еще очень хрупкий процесс, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты. Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира».
Отмечается, что в борьбе за премию в 2018 году участвуют только кандидаты, которые были выдвинуты не позже января. Это значит, что Трамп сможет претендовать на получение премии лишь в 2019 году.
Напомним, 12 июня состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее результатом стало подписание документа, в котором стороны условились установить двусторонние отношения в новом формате, в частности, обменяться визитами. Северная Корея взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
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