    Енота-экстремала сняли с крыши небоскреба в США. США, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕнота-экстремала сняли с крыши небоскреба в США

    Енота-экстремала сняли с крыши небоскреба в США

    комментировать

    Енота-экстремала сняли с крыши небоскреба в США

    <nobr>Енота-экстремала</nobr> сняли с крыши небоскреба в США

      Енот, который заставил поволноваться многих американцев, в итоге все же забрался на крышу небоскреба.

      Зверек, вероятно, испугался людей и начал карабкаться на небоскреб прямо по стене. Спуститься вниз он не мог и поэтому лег спать на 23-м этаже. Окна в офисном здании не открываются, и спасатели рассчитывали, что енот продолжит карабкаться вверх и его удастся снять с крыши.

      Трансляцию с места событий вели несколько телеканалов. Подробно освещалось путешествие енота и в Интернете. В итоге пушистый экстремал поднялся на самый вверх небоскреба, где его и «повязали».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru