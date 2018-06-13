Енота-экстремала сняли с крыши небоскреба в США

Енот, который заставил поволноваться многих американцев, в итоге все же забрался на крышу небоскреба.
Зверек, вероятно, испугался людей и начал карабкаться на небоскреб прямо по стене. Спуститься вниз он не мог и поэтому лег спать на 23-м этаже. Окна в офисном здании не открываются, и спасатели рассчитывали, что енот продолжит карабкаться вверх и его удастся снять с крыши.
Трансляцию с места событий вели несколько телеканалов. Подробно освещалось путешествие енота и в Интернете. В итоге пушистый экстремал поднялся на самый вверх небоскреба, где его и «повязали».
Трансляцию с места событий вели несколько телеканалов. Подробно освещалось путешествие енота и в Интернете. В итоге пушистый экстремал поднялся на самый вверх небоскреба, где его и «повязали».
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