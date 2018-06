«Мохнатый человек-паук»: в США енот забрался на верхний этаж небоскреба по стене

Perry Wright has this take on the #mprraccoon. It would be Best. Tote. Bag. Ever. pic.twitter.com/2SL0hqiNMF — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 13, 2018

My picture from the 13th floor around noon. Hope he makes it down OK! #mprraccoon pic.twitter.com/gfVWysn9iO — Ben (@Johnson88Ben) June 12, 2018

This face reminding us that all creatures have value #mprraccoon pic.twitter.com/l5twbnxxm7 — DNR (@doakrokey) June 13, 2018

Would you be this relaxed after climbing 21 stories up the outside of an office tower? #mprraccoon Thanks @donnelly_law for the hospitality! pic.twitter.com/SsFBZc0C0z — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 12, 2018

He’s going down, brave #MPRraccoon now around 16th floor down from 23rd pic.twitter.com/WuFiQN0xq2 — bengarvin (@bengarvin) June 13, 2018

The #mprraccoon is that little dark spot up on the building. He’s coming down, one floor at a time. Four stories so far. pic.twitter.com/emHwCh8gts — Tim Nelson (@timnelson_mpr) June 13, 2018

Изначально енота заметили на крыше соседнего офисного здания, откуда его снял и вернул на землю обслуживающий персонал. Однако на этом животное не остановилось и решило покорить соседний небоскреб, напугав офисных работников и случайных прохожих.Сообщения с хештегом #MPRraccoon и фотографиями отважного животного заполнили соцсети, началось бурное обсуждение вариантов спасения зверя. К трансляции происходящего подключился телеканал CBS, который окрестил енота «мохнатой версией человека-паука».На 21-м этаже енот остановился передохнуть, растянувшись на откосе, а в итоге, по данным CBS, добрался до 23-го этажа.По словам очевидцев, с наступлением ночи енот начал спускаться вниз, однако на данный момент до земли еще не добрался.