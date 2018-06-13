    «Мохнатый человек-паук»: в США енот забрался на верхний этаж небоскреба по стене

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    • Фото: @bengarvin / twitter.com
    «Мохнатый <nobr>человек-паук»</nobr>: в США енот забрался на верхний этаж небоскреба по стене

    «Мохнатый человек-паук»: в США енот забрался на верхний этаж небоскреба по стене

    «Мохнатый <nobr>человек-паук»</nobr>: в США енот забрался на верхний этаж небоскреба по стене
  • Фото: @bengarvin / twitter.com

    • Тысячи американцев по всей стране следят за судьбой отважного енота, который решил вскарабкаться на небоскреб в городе Сент-Пол в штате Миннесота подобно человеку-пауку.

    Изначально енота заметили на крыше соседнего офисного здания, откуда его снял и вернул на землю обслуживающий персонал. Однако на этом животное не остановилось и решило покорить соседний небоскреб, напугав офисных работников и случайных прохожих.


    Сообщения с хештегом #MPRraccoon и фотографиями отважного животного заполнили соцсети, началось бурное обсуждение вариантов спасения зверя. К трансляции происходящего подключился телеканал CBS, который окрестил енота «мохнатой версией человека-паука».





    На 21-м этаже енот остановился передохнуть, растянувшись на откосе, а в итоге, по данным CBS, добрался до 23-го этажа.


    По словам очевидцев, с наступлением ночи енот начал спускаться вниз, однако на данный момент до земли еще не добрался.




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