Путин уволил Клименко с поста советника по Интернету

Владимир Путин подписал ряд указов о назначениях в администрации президента. Свои должности сохранили Антон Вайно, Сергей Кириенко, Алексей Громов, Дмитрий Песков и ряд помощников президента, а Германа Клименко Путин освободил от обязанностей советника по Интернету.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Указы вступают в силу со дня подписания.
Должность руководителя администрации президента вновь занял Антон Вайно. Также Путин переназначил на посты первых заместителей руководителя АП Сергея Кириенко и Алексея Громова.
Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов — заместители руководителя администрации президента. Дмитрий Песков был переназначен пресс-секретарем президента. Андрей Белоусов — помощником главы государства, а Лариса Брычёва по указу Путина вновь заняла должность помощника президента — начальника Государственно-правового управления Кремля. Дмитрий Калимулин назначен на должность помощника президента — начальника референтуры президента.
Также глава государства подписал указы о назначении помощниками президента Игоря Левитина, Анатолия Серышева, Владислава Суркова, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко. А Дмитрий Шальков назначен помощником президента — начальником Контрольного управления президента. Владислав Китаев остался руководителем протокола президента. Сергей Глазьев, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев и Антон Кобяков переназначены советниками президента.
Полномочным представителем президента в Совете Федерации назначен Артур Муравьёв. Михаил Кротов — полпредом президента в Конституционном суде.
Между тем Владимир Кожин был освобожден от должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества, а Евгений Школов — от должности помощника президента. Также указами Путина от должностей советников президента освобождены Сергей Григоров и Герман Клименко.
Должность руководителя администрации президента вновь занял Антон Вайно. Также Путин переназначил на посты первых заместителей руководителя АП Сергея Кириенко и Алексея Громова.
Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов — заместители руководителя администрации президента. Дмитрий Песков был переназначен пресс-секретарем президента. Андрей Белоусов — помощником главы государства, а Лариса Брычёва по указу Путина вновь заняла должность помощника президента — начальника Государственно-правового управления Кремля. Дмитрий Калимулин назначен на должность помощника президента — начальника референтуры президента.
Также глава государства подписал указы о назначении помощниками президента Игоря Левитина, Анатолия Серышева, Владислава Суркова, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко. А Дмитрий Шальков назначен помощником президента — начальником Контрольного управления президента. Владислав Китаев остался руководителем протокола президента. Сергей Глазьев, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов, Вениамин Яковлев и Антон Кобяков переназначены советниками президента.
Полномочным представителем президента в Совете Федерации назначен Артур Муравьёв. Михаил Кротов — полпредом президента в Конституционном суде.
Между тем Владимир Кожин был освобожден от должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества, а Евгений Школов — от должности помощника президента. Также указами Путина от должностей советников президента освобождены Сергей Григоров и Герман Клименко.
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