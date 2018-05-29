«За этим занятно будет наблюдать»: Герман Клименко предложил изгнать Microsoft из РФ

Советник президента по интернету Герман Клименко допустил, что в ответ на ограничения, наложенные властями США на «Лабораторию Касперского», американскую компанию Microsoft могут «попросить покинуть» Россию.
О возможном ограничении работы Microsoft Герман Клименко заявил во время круглого стола под названием «От Роскомнадзора до Роскомсвободы» на конференции «Интернет после глобальности». Аудиозапись выступления советника президента оказалась в распоряжении РБК.
Также Клименко отметил, что в России «все хорошо с программистами» и «впервые не стыдно за индустрию», «как бы ни чморили „Яндекс“». Однако, как заявил Клименко, там, где начинается стык «железа» и программного обеспечения, «все плохо». Клименко добавил, что за последние 2,5 года он пытался добиться развития тех «историй», которые имеют экспортный потенциал.
Герман Клименко, советник президента по Интернету: «Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши — в искусственном интеллекте, нейронных сетях и т.д. Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда „Касперского“ просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать».
Представитель Microsoft не стал комментировать заявление Германа Клименко.
В сентябре 2017 года в США запретили государственным учреждениям в течение трех месяцев использовать продукты «Лаборатории Касперского». Компанию заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Также Клименко отметил, что в России «все хорошо с программистами» и «впервые не стыдно за индустрию», «как бы ни чморили „Яндекс“». Однако, как заявил Клименко, там, где начинается стык «железа» и программного обеспечения, «все плохо». Клименко добавил, что за последние 2,5 года он пытался добиться развития тех «историй», которые имеют экспортный потенциал.
Герман Клименко, советник президента по Интернету: «Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши — в искусственном интеллекте, нейронных сетях и т.д. Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда „Касперского“ просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать».
Представитель Microsoft не стал комментировать заявление Германа Клименко.
В сентябре 2017 года в США запретили государственным учреждениям в течение трех месяцев использовать продукты «Лаборатории Касперского». Компанию заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
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