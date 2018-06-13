Потомок адмирала Нахимова требует убрать изображение предка с упаковок соуса

Внучатый племянник адмирала Павла Нахимова возмутился тем, что изображение героя Крымской войны использовано на упаковке соуса. Этот факт он посчитал оскорблением имени великого флотоводца и направил претензию к фирме.

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Как вообще можно было додуматься, возмущается Александр Нахимов, ставить в один ряд имя русского флотоводца и вкусовые качества соуса. Например, «Адмирал с кусочками чеснока».



Лицом продукта великий флотоводец, надо сказать, стал еще 15 лет назад. За все это время, по словам Александра Нахимова, никто с ним не связался, чтобы спросить, а хочет ли он видеть портрет обладателя высочайшей грамоты императора на пачке кетчупа.



Адвокат наследника уже направил претензию производителям продукции с громким именем. Александр Нахимов говорит, что в деньгах не нуждается, но компенсацию с коммерсантов все равно потребует из принципа, а еще намерен запретить дальнейшее использование изображений именитого предка на продуктах.



Подробности — в видеоматериале.