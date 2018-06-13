    На Крымском мосту установили новый рекорд по трафику

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    На Крымском мосту установили новый рекорд по трафику

    На Крымском мосту установили новый рекорд по трафику

    На Крымском мосту установлен новый рекорд интенсивности движения автомобилей. В воскресенье, 10 июня, по нему проехало более 25 тысяч машин.

    Как уточнили в Росавтодоре, речь идет о движении в обе стороны. Предыдущий рекорд в 23 тысячи транспортных средств был зафиксирован 20 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Росавтодор: «В минувшие выходные достигнут новый рекорд интенсивности движения по мосту. В воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тысяч автомобилей в обе стороны».

    смотретьПоток транспорта по Крымскому мосту в первый же день побил рекорд Керченской переправы
    Поток транспорта по Крымскому мосту в первый же день побил рекорд Керченской переправы
    Девятнадцатикилометровый Крымский мост, открытый для легковых автомобилей в середине мая, стал самым длинным в России. Движение грузовиков откроется осенью, а поезда по нему пойдут в декабре 2019 года.



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