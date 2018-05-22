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    Священник освятил Крымский мост

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько
    Священник освятил Крымский мост

    Священник освятил Крымский мост

    Священник освятил Крымский мост
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Полегенько

    • Митрополит Феодосийский и Керченский Платон совершил чин освящения Крымского моста.

    Чин освещения провели во время морского перехода через Крымский мост на Аршинцевскую косу, который проводился в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка», сообщил РИА Новости директор научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий» Дмитрий Татарков.

    Дмитрий Татарков, директор научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий»: «Маршрут экспедиции прошел под арками Крымского моста. Мы приурочили старт морской составляющей нашей экспедиции к его открытию. Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию. Это очень интересное событие, подчеркивающие духовно-просветительскую суть и воспитательную составляющую экспедиции».

    Экспедиция проводится по инициативе известного российского путешественника Федора Конюхова, благотворительного фонда «Православный Крым» и благотворительного фонда Федора Конюхова «Зеленая планета». В ней принимают участие студенты и преподаватели из 18 ведущих отечественных вузов и НИИ РАН.

    Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая. Автомобильное движение по нему открыли на полгода раньше запланированного срока.
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