    Трамп отреагировал на оскорбления Роберта Де Ниро

    1 комментарий

    Трамп отреагировал на оскорбления Роберта Де Ниро

    Трамп отреагировал на оскорбления Роберта Де Ниро

    Президент США Дональд Трамп ответил актеру Роберту Де Ниро, который обматерил его во время вручения премии Tony в Нью-Йорке.

    Дональд Трамп, президент США: «Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я смотрел его вчера вечером и действительно верю, что у него сотрясение мозга. Я думаю, он не понимает, что экономика в лучшем состоянии, в каком когда-либо была, занятость на максимальном уровне, и многие компании вливают (средства, — прим. ред.) обратно в нашу страну. Проснись, отбитый!»

    смотретьРоберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации
    Роберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации
    Напомним, знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро неоднократно весьма нелестно отзывался о Трампе, называя его «свиньей и идиотом». На этот раз на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке артист заявил: «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ****». После этого присутствовавшие в зале режиссеры, продюсеры и актеры начали подниматься со своих кресел и аплодировать стоя.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru