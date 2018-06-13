Трамп отреагировал на оскорбления Роберта Де Ниро

Президент США Дональд Трамп ответил актеру Роберту Де Ниро, который обматерил его во время вручения премии Tony в
Нью-Йорке.
Дональд Трамп, президент США: «Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах получил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я смотрел его вчера вечером и действительно верю, что у него сотрясение мозга. Я думаю, он не понимает, что экономика в лучшем состоянии, в каком когда-либо была, занятость на максимальном уровне, и многие компании вливают (средства, — прим. ред.) обратно в нашу страну. Проснись, отбитый!»
Напомним, знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро неоднократно весьма нелестно отзывался о Трампе, называя его «свиньей и идиотом». На этот раз на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке артист заявил: «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ****». После этого присутствовавшие в зале режиссеры, продюсеры и актеры начали подниматься со своих кресел и аплодировать стоя.
Напомним, знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро неоднократно весьма нелестно отзывался о Трампе, называя его «свиньей и идиотом». На этот раз на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке артист заявил: «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ****». После этого присутствовавшие в зале режиссеры, продюсеры и актеры начали подниматься со своих кресел и аплодировать стоя.
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