Роберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в очередной раз оскорбил президента США Дональда Трампа.
Обладатель «Оскара» появился на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке и заявил: «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ****.
После этого присутствовавшие в зале режиссеры, продюсеры и актеры начали подниматься со своих кресел и аплодировать стоя. Церемонию в прямом эфире транслировал канал CBS, но зрители не услышали ругательства Де Ниро, так как их успели „запикать“».
Напомним, звезда Голливуда до этого неоднократно весьма нелестно отзывался о Трампе, называя его «свиньей и идиотом», подчеркивая, что с радостью ударил бы его по лицу.
После этого присутствовавшие в зале режиссеры, продюсеры и актеры начали подниматься со своих кресел и аплодировать стоя. Церемонию в прямом эфире транслировал канал CBS, но зрители не услышали ругательства Де Ниро, так как их успели „запикать“».
Напомним, звезда Голливуда до этого неоднократно весьма нелестно отзывался о Трампе, называя его «свиньей и идиотом», подчеркивая, что с радостью ударил бы его по лицу.
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