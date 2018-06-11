    Роберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson
    Роберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации

    Роберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации

    Роберт Де Ниро обматерил Трампа и сорвал овации
  • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson

    • Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в очередной раз оскорбил президента США Дональда Трампа.

    Обладатель «Оскара» появился на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке и заявил: «Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп ****.

    После этого присутствовавшие в зале режиссеры, продюсеры и актеры начали подниматься со своих кресел и аплодировать стоя. Церемонию в прямом эфире транслировал канал CBS, но зрители не услышали ругательства Де Ниро, так как их успели „запикать“».

    смотретьРоберт Де Ниро назвал Дональда Трампа свиньей
    Роберт Де Ниро назвал Дональда Трампа свиньей
    Напомним, звезда Голливуда до этого неоднократно весьма нелестно отзывался о Трампе, называя его «свиньей и идиотом», подчеркивая, что с радостью ударил бы его по лицу.

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