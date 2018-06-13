Ким Чен Ын озвучил условия денуклеаризации Корейского полуострова

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что для достижения денуклеаризации Корейского полуострова Вашингтон и Пхеньян должны воздерживаться от противостояния и принимать меры для гарантии стабильности. Слова северокорейского лидера приводит агентство ЦТАК.
ЦТАК: «Ким Чен Ын заявил, что чтобы достигнуть мира и стабильности на Корейском полуострове и реализовать денуклеаризацию, две страны должны воздерживаться от противостояния друг с другом исходя из взаимного интереса и принимать законные меры для гарантии этого».
Лидер КНДР подчеркнул, что если США продолжат принимать «искренние меры для построения доверия», КНДР тоже будет принимать «меры доброй воли». При этом он
положительно оценил энтузиазм Трампа зв решении вопросов через диалог. Ким Чен Ын отметил, что нужно «срочно принимать смелые решения по прекращению раздражающих и враждебных военных действий друг против друга».
ЦТАК: Ким Чен Ын и Трамп выразили надежду, что страны, жившие в болоте враждебности, неверия и ненависти, уйдут от несчастливого прошлого и динамично перейдут к великолепному и славному будущему и начнется новая эра сотрудничества КНДР и США .
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Лидер КНДР подчеркнул, что если США продолжат принимать «искренние меры для построения доверия», КНДР тоже будет принимать «меры доброй воли». При этом он
положительно оценил энтузиазм Трампа зв решении вопросов через диалог. Ким Чен Ын отметил, что нужно «срочно принимать смелые решения по прекращению раздражающих и враждебных военных действий друг против друга».
ЦТАК: Ким Чен Ын и Трамп выразили надежду, что страны, жившие в болоте враждебности, неверия и ненависти, уйдут от несчастливого прошлого и динамично перейдут к великолепному и славному будущему и начнется новая эра сотрудничества КНДР и США .
Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита был подписан документ, в котором США и КНДР взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.
Неудачная шутка о толстяках, подозрительный маркер, тачка по прозвищу Зверь и лучшие цитаты — собрали самое интересное о встрече Трампа и Ким Чен Ына
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