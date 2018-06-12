IWF оставила в силе отстранение тяжелоатлетов из России от международных турниров

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не стала снимать отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
IWF не восстановила в правах Федерацию тяжелой атлетики России. Также отстраненными остались Россия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Китай и Молдавия. Об этом сообщает Insidethegames.
Между тем три другие федерации — Турции, Армении и Азербайджана — восстановлены. Так, турецкие тяжелоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях уже с 19 июня, а армянские и азербайджанские спортсмены — с 19 августа.
Напомним, тяжелоатлеты из России и еще восьми страны были отстранены от международных турниров в связи с нарушением антидопинговых правил 30 сентября 2017 года сроком на год.
Между тем три другие федерации — Турции, Армении и Азербайджана — восстановлены. Так, турецкие тяжелоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях уже с 19 июня, а армянские и азербайджанские спортсмены — с 19 августа.
Напомним, тяжелоатлеты из России и еще восьми страны были отстранены от международных турниров в связи с нарушением антидопинговых правил 30 сентября 2017 года сроком на год.
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