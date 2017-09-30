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    Российских тяжелоатлетов отстранили от международных соревнований

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    Российских тяжелоатлетов отстранили от международных соревнований

    Российских тяжелоатлетов отстранили от международных соревнований

    Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицирована на один год за допинговые нарушения.

    Решение отстранить российских спортсменов от соревнований приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Из-за этого сборная России не сможет выступить на чемпионате мира, который в конце ноября — начале декабря пройдет в американском Анахайме.

    Как отметили в IWF, отстранить решили федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений при перепроверке проб спортсменов с Олимпиад в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Вместе с ФТАР дисквалифицированы федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

    Решение IWF уже прокомментировало новое руководство ФТАР, передает «Интерфакс».

    Максим Агапитов, президент Федерации тяжелой атлетики России: «Новое руководство не в ответе за ошибки прошлого руководства. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять! Уже сделали много и это высоко оценили. Наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее!»

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