Лауреат госпремии Иван Дедов направит полученные деньги на помощь детям

В Кремле сегодня прошла церемония вручения государственных премий. Ее лауреатами стали деятели науки и искусства.
Лауреатов девять. Это деятели искусства, ученые, врачи, руководители музеев. Приветствуя их сегодня, Владимир Путин поздравил всех с Днем России и отметил, что сила страны — как раз в людях, которые любят то, что делают и поэтому достигают таких высоких результатов.
Владимир Путин: «Путь к успеху каждого из вас — это, конечно же, напряженный повседневный труд с полной отдачей, без поблажек, с предельной ответственностью. Убежден, это большое счастье — жить так, как вы, посвящать себя, свои знания, силы, талант своему призванию, достигать высот в профессии, в деле, которое по душе и которому беззаветно вы преданы».
Премию за достижения в области гуманитарной деятельности получила Ирина Антонова — президент Пушкинского музея, которая работает в нем уже больше 70 лет. Владимир Путин сегодня говорил о целой эпохе в российской культуре — эпохе Антоновой. Когда она вошла в Георгиевский зал Кремля, ей долго аплодировали, а в тот момент, когда президент вручал ей знак лауреата госпремии, зал встал, чтобы выразить почтение поистине легендарной женщине. Ей 96, и она до сих пор читает лекции, открывает выставки. Даже машину водит. И, конечно, обожает свою работу.
Ирина Антонова: «Я каждый день бываю на работе. Ну а как же? В общем, дел много. Мы все многостаночники, все занимаются и научной работой, и с посетителями».
Премию получили сегодня Юрий Темирканов, руководитель Санкт-Петербургской филармонии, и хореограф Борис Эйфман, которого называют балетным новатором и даже волшебником. В числе лауреатов — Светлана Сивкова, создатель уникального для России музея мирового океана. Награда присуждена также группе ученых из Центра фотохимии, генетику Евгению Рогаеву — за исследования в области наследственных заболеваний, а также главному эндокринологу России Ивану Дедову — именно благодаря ему наша страна вошла в десятку мировых лидеров в борьбе с сахарным диабетом.
Награда предполагает в том числе и денежное вознаграждение — 5 млн рублей. Как их потратить, каждый лауреат решит, конечно, сам. Один из награжденных своими планами уже поделился — Иван Дедов собирается направить премию в фонд помощи детям.
Владимир Путин: «Путь к успеху каждого из вас — это, конечно же, напряженный повседневный труд с полной отдачей, без поблажек, с предельной ответственностью. Убежден, это большое счастье — жить так, как вы, посвящать себя, свои знания, силы, талант своему призванию, достигать высот в профессии, в деле, которое по душе и которому беззаветно вы преданы».
Премию за достижения в области гуманитарной деятельности получила Ирина Антонова — президент Пушкинского музея, которая работает в нем уже больше 70 лет. Владимир Путин сегодня говорил о целой эпохе в российской культуре — эпохе Антоновой. Когда она вошла в Георгиевский зал Кремля, ей долго аплодировали, а в тот момент, когда президент вручал ей знак лауреата госпремии, зал встал, чтобы выразить почтение поистине легендарной женщине. Ей 96, и она до сих пор читает лекции, открывает выставки. Даже машину водит. И, конечно, обожает свою работу.
Ирина Антонова: «Я каждый день бываю на работе. Ну а как же? В общем, дел много. Мы все многостаночники, все занимаются и научной работой, и с посетителями».
Премию получили сегодня Юрий Темирканов, руководитель Санкт-Петербургской филармонии, и хореограф Борис Эйфман, которого называют балетным новатором и даже волшебником. В числе лауреатов — Светлана Сивкова, создатель уникального для России музея мирового океана. Награда присуждена также группе ученых из Центра фотохимии, генетику Евгению Рогаеву — за исследования в области наследственных заболеваний, а также главному эндокринологу России Ивану Дедову — именно благодаря ему наша страна вошла в десятку мировых лидеров в борьбе с сахарным диабетом.
Награда предполагает в том числе и денежное вознаграждение — 5 млн рублей. Как их потратить, каждый лауреат решит, конечно, сам. Один из награжденных своими планами уже поделился — Иван Дедов собирается направить премию в фонд помощи детям.
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