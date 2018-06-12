Путин в Кремле вручил госпремии за выдающиеся достижения

В День России в Кремле прошла церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности.
Премии вручил президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Он поздравил участников церемонии с праздником и подчеркнул, что сегодняшний день символизирует величие истории нашей страны и устремленность России в будущее.
Владимир Путин: «Сегодня силу и славу отечества утверждают наши современники, утверждают своим трудом, достижениями. И одним из самых значимых событий, традицией Дня России является церемония вручения знаков лауреатов Государственной премии. Это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны, высокого признания их заслуг перед родиной».
Путин поблагодарил лауреатов премий за служение российской культуре, науке, образованию и просветительству, а также пожелал им новых свершений.
Владимир Путни: «Ваша жизнь, увлеченность своим делом — пример особой, вдохновляющей силы. И безусловно, вы обладаете той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска».
Госпремии в области науки и технологий 2017 года получил коллектив научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. Среди лауреатов также академик и главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов, также доктор биологических наук Евгений Рогаев.
Премии в области литературы и искусства были вручены гендиректору калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и руку Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.
А лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стала президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова.
Владимир Путин: «Дорогие друзья! Путь к успеху каждого из вас — это, конечно же, напряженный повседневный труд с полной отдачей, без поблажек, с предельной ответственностью. Убежден, это большое счастье — жить так, как вы, посвящать себя, свои знания, силы, талант своему призванию, достигать высот в профессии, в деле, которое по душе и которому беззаветно вы преданы, восхищать, удивлять, вдохновлять других грандиозными результатами своего труда, приносить огромную пользу родной стране и ее гражданам».
Владимир Путин: «Сегодня силу и славу отечества утверждают наши современники, утверждают своим трудом, достижениями. И одним из самых значимых событий, традицией Дня России является церемония вручения знаков лауреатов Государственной премии. Это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны, высокого признания их заслуг перед родиной».
Путин поблагодарил лауреатов премий за служение российской культуре, науке, образованию и просветительству, а также пожелал им новых свершений.
Владимир Путни: «Ваша жизнь, увлеченность своим делом — пример особой, вдохновляющей силы. И безусловно, вы обладаете той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска».
Госпремии в области науки и технологий 2017 года получил коллектив научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. Среди лауреатов также академик и главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов, также доктор биологических наук Евгений Рогаев.
Премии в области литературы и искусства были вручены гендиректору калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и руку Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.
А лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стала президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова.
Владимир Путин: «Дорогие друзья! Путь к успеху каждого из вас — это, конечно же, напряженный повседневный труд с полной отдачей, без поблажек, с предельной ответственностью. Убежден, это большое счастье — жить так, как вы, посвящать себя, свои знания, силы, талант своему призванию, достигать высот в профессии, в деле, которое по душе и которому беззаветно вы преданы, восхищать, удивлять, вдохновлять других грандиозными результатами своего труда, приносить огромную пользу родной стране и ее гражданам».
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