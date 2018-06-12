Путин в День России вручит госнаграды за выдающиеся достижения

В День России в Кремле вручат ежегодные государственные премии за достижения в области науки, гуманитарной деятельности, а также литературы и искусства. Среди приглашенных на церемонию — авторы прорывных технологий, которые позволят, например, эффективнее лечить диабет или выявлять, какие гены приводят к тяжелым наследственным заболеваниям.

Когда Ирина Антонова пришла работать в Пушкинский музей в 1945 году младшим научным сотрудником, говорила — это каменный мешок, здесь нечем дышать. А потом вдохнула в него вторую жизнь. Устраивала уникальные выставки, и в музей стали выстраиваться километровые очереди. Благодаря Антоновой уже почти 40 лет в окружении шедевров живописи звучат шедевры музыкальные — на фестивале «Декабрьские вечера». Ирина Александровна скромно говорит: не сразу поняла, чем заслужила государственную премию в области гуманитарной деятельности.



Ирина Антонова: «Я подумала: нет ли здесь какой-то ошибки. Я привыкла себя ощущать в разделе культуры и искусства, и вдруг гуманитарная деятельность».



Александр Чибисов вместе с коллегами из Центра фотохимии Академии наук награжден за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин. Если говорить проще — из молекул, используя в качестве источника энергии свет, ученые собирают мельчайших размеров конструктор, который можно запрограммировать на выполнение практически любой задачи. Так, созданный при помощи этой технологии датчик загрязнения атмосферы сейчас проходит испытания на одном из предприятий по переработке нефти.



Александр Чибисов, главный научный сотрудник Центра фотохимии РАН ФНИЦ «Кристаллография и фотоника»: «Такие вещи могут использоваться, скажем, в практических целях — в медицине, например, для синтеза новых лекарственных веществ. Потому что обычный синтез, органический синтез, может быть очень дорогой и неудачный. А фотохимический синтез под действием света может быть очень эффективным».



Премия за внедрение нового направления в эндокринологии — персонализированной медицины — присуждена академику РАН Ивану Дедову. Именно благодаря его методу Россия вошла в десятку мировых лидеров в борьбе с сахарным диабетом. Лечение подбирается индивидуально для каждого пациента после изучения его генетической предрасположенности к болезни. И даже гены врачи иногда могут перехитрить.



Иван Дедов, директор национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России: «Врачи сегодня могут посмотреть весь генетический материал родителей и отложить, скажем, клетку больную, с мутациями каких-то генов, взять здоровую и имплантировать ее. И эти семьи получают здорового ребенка. Вот это фантастика, это потрясающе совершенно».



Евгений Рогаев — он тоже в числе лауреатов — смог выяснить, мутации каких генов приводят к болезни Альцгеймера, гемофилии, врожденной катаракте и даже раннему облысению.



Кроме премий в области науки и технологий, в гуманитарной сфере, в День России президент вручит награды выдающимся деятелям искусства. Это руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов, Борис Эйфман — хореограф, которого называют «театральным волшебником», «балетным новатором», и Светлана Сивкова, создатель и директор Музея мирового океана. Его выставочные площадки — не традиционные залы, а старые корабли, спасенные от разрушения.



Все лауреаты говорят, что премия для них — вовсе не повод почивать на лаврах, а еще один толчок, чтобы развиваться и двигаться дальше. Ведь есть уверенность, что новые идеи и передовые разработки поддерживают не только в профессиональном сообществе, но и на самом высоком, государственном уровне.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Дины Ивановой.