«Результат будет нулевой»: в МИД РФ прокомментировали новые санкции США

В российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на решение Минфина США расширить черный список российских компаний и физических лиц.
Из сообщения МИД РФ: «В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой».
В ведомстве подчеркнули, что заставить Россию изменить курс не международной арене не удастся. Но американские власти продолжают «пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом». При этом каждая новая попытка надавить на Москву лишь демонстрирует их беспомощность, считают в МИД РФ.
Кроме того, как подчеркнули в министерстве, Соединенные Штаты демонстрируют очевидную недальновидность, «выдумывая врага там, где его нет», вместо того, чтобы бороться с реальными угрозами, среди которых терроризм.
Из сообщения МИД РФ: «Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов».
В МИД также обратили внимание, что два последних решения о расширении антироссийских санкций принимались Вашингтоном накануне национальных праздников — Дня Победы и Дня России.
Из сообщения МИД РФ: «Мы это запомним».
Напомним, накануне Минфин США объявил о введении санкций против пяти российских IT-компаний и троих россиян.
В ведомстве подчеркнули, что заставить Россию изменить курс не международной арене не удастся. Но американские власти продолжают «пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом». При этом каждая новая попытка надавить на Москву лишь демонстрирует их беспомощность, считают в МИД РФ.
Кроме того, как подчеркнули в министерстве, Соединенные Штаты демонстрируют очевидную недальновидность, «выдумывая врага там, где его нет», вместо того, чтобы бороться с реальными угрозами, среди которых терроризм.
Из сообщения МИД РФ: «Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов».
В МИД также обратили внимание, что два последних решения о расширении антироссийских санкций принимались Вашингтоном накануне национальных праздников — Дня Победы и Дня России.
Из сообщения МИД РФ: «Мы это запомним».
Напомним, накануне Минфин США объявил о введении санкций против пяти российских IT-компаний и троих россиян.
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