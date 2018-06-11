США расширили черный список компаний и граждан России

Еще пять российских компаний и три физических лица внесены в санкционный список США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства финансов.
Санкции введены против IT-компаний Digital Security (и контролируемых ею ERPScan и Embedi), «Дайвтехноцентр», Научно-исследовательский институт «Квант». Американские власти считают, что эти структуры связаны с ФСБ и «подрывают безопасность Вашингтона и его союзников».
Кроме этого, в санкиционый список попали три физических лица. Это Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, как полагают в Минфине, связаны с компанией «Дайвтехноцентр».
Кроме этого, в санкиционый список попали три физических лица. Это Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, как полагают в Минфине, связаны с компанией «Дайвтехноцентр».
Treasury sanctions Russian Federal Security Service enablers: https://t.co/9IRki6xEZM— Treasury Department (@USTreasury) June 11, 2018
Комментарии