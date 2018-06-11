    США расширили черный список компаний и граждан России

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    США расширили черный список компаний и граждан России

    США расширили черный список компаний и граждан России

    Еще пять российских компаний и три физических лица внесены в санкционный список США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства финансов.

    Санкции введены против IT-компаний Digital Security (и контролируемых ею ERPScan и Embedi), «Дайвтехноцентр», Научно-исследовательский институт «Квант». Американские власти считают, что эти структуры связаны с ФСБ и «подрывают безопасность Вашингтона и его союзников».

    Кроме этого, в санкиционый список попали три физических лица. Это Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они, как полагают в Минфине, связаны с компанией «Дайвтехноцентр».

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