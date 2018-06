«Фальшивая» бровь канадского премьер-министра стала новым мемом

Justin Trudeau’s left eyebrow detached after meeting Trump — so what? These days, who doesn’t wear fake eyebrows? pic.twitter.com/EZTeYllCrH — Mike (@Doranimated) 10 июня 2018 г.

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau’s missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt’s and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ — Lee Stranahab (@stranahan) 11 июня 2018 г.

Just so you know, yes it’s true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he’s really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie — Trudeau’s Eyebrows (@TrudeausEyebro1) 10 июня 2018 г.

Некоторым пользователям показалось, что в ролике у политика накладные брови. Однако журналисты выяснили, что это лишь оптическая иллюзия, которая возникла из-за густоты бровей или специфического освещения. В Twitter появилось немало шуток на эту тему, брови премьера Канады даже «обзавелись» собственным аккаунтом.: «Левая бровь Джастина Трюдо отделилась после встречи с Трампом — и что такого? В наши дни, кто не носит поддельные брови»: «Срочно: канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо. Не приближайтесь к брови, которая, по сообщениям, ищет Labbat (любимое пиво Трюдо. — Прим. ред.) и может быть вооружена».(Брови Трюдо): «Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (официальный аккаунт президента США) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте».После прошедшего в Квебеке саммита «большой семерки» популярной в Интернете стала фотография , на которой Ангела Меркель, опершись на стол, смотрит на скрестившего руки Дональда Трампа. Снимок породил множество шуток и фотожаб.