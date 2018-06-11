    Захарова оценила вирусное фото с нависшей над Трампом Меркель

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    Захарова оценила вирусное фото с нависшей над Трампом Меркель

    Захарова оценила вирусное фото с нависшей над Трампом Меркель

    Захарова оценила вирусное фото с нависшей над Трампом Меркель
  • Фото: Associated Press © 2018, Jesco Denzel

    • Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ставшую популярной в Сети фотографию с саммита G7, на которой Ангела Меркель, оперившись на стол, смотрит на скрестившего руки Дональда Трампа.

    Ангела Меркель: «Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: „Фотошоп, конечно. Не может такого быть“. А потом оказывается, что может, да еще и не так».

    По мнению Захаровой, неважно, что двери саммита были закрыты, поскольку занавес над происходящим способен поднять один единственный кадр.

    Ранее сообщалось, что эта фотография вызвала бурную реакцию в Интернете. Она породила множество шуток и фотожаб.

    Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты.
    И каждый раз , впервые видя подобную…

    Опубликовано Марией Захаровой 10 июня 2018 г.

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