Захарова оценила вирусное фото с нависшей над Трампом Меркель

Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты.

И каждый раз , впервые видя подобную… Опубликовано Марией Захаровой 10 июня 2018 г.

: «Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: „Фотошоп, конечно. Не может такого быть“. А потом оказывается, что может, да еще и не так».По мнению Захаровой, неважно, что двери саммита были закрыты, поскольку занавес над происходящим способен поднять один единственный кадр.Ранее сообщалось, что эта фотография вызвала бурную реакцию в Интернете. Она породила множество шуток и фотожаб.