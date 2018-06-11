Захарова оценила вирусное фото с нависшей над Трампом Меркель

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала ставшую популярной в Сети фотографию с саммита G7, на которой Ангела Меркель, оперившись на стол, смотрит на скрестившего руки Дональда Трампа.
Ангела Меркель: «Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: „Фотошоп, конечно. Не может такого быть“. А потом оказывается, что может, да еще и не так».
По мнению Захаровой, неважно, что двери саммита были закрыты, поскольку занавес над происходящим способен поднять один единственный кадр.
Ранее сообщалось, что эта фотография вызвала бурную реакцию в Интернете. Она породила множество шуток и фотожаб.
По мнению Захаровой, неважно, что двери саммита были закрыты, поскольку занавес над происходящим способен поднять один единственный кадр.
Ранее сообщалось, что эта фотография вызвала бурную реакцию в Интернете. Она породила множество шуток и фотожаб.
Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты.Опубликовано Марией Захаровой 10 июня 2018 г.
И каждый раз , впервые видя подобную…
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