Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя»

Президент США Дональд Трамп во время прогулки с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, где проходит их саммит, показал ему свой представительский автомобиль Cadillac.
Главы государств подошли к автомобилю президента США, прозванного «Зверем». Сотрудник секретной службы США открыл заднюю дверь автомобиля, и Ким Чен Ын заглянул внутрь, сообщает NBC.
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. Трамп сообщил, что он и Ким Чен Ын подпишут меморандум, подтверждающий прогресс в переговорах и приверженность продолжению процесса. Президент США также подчеркнул, что в процессе переговоров делегации далеко продвинулись, а саммит в целом прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».
Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. Трамп сообщил, что он и Ким Чен Ын подпишут меморандум, подтверждающий прогресс в переговорах и приверженность продолжению процесса. Президент США также подчеркнул, что в процессе переговоров делегации далеко продвинулись, а саммит в целом прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».
Trump tells the press the #TrumpKimSummit is «going great. A really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good.» https://t.co/ueGo3mCnTp pic.twitter.com/VqI9dfrzAA— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018
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