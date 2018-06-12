    Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя». Ким Чен Ын, США, Северная Корея, Трамп Дональд, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя»

    Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя»

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    Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя»

    Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя»

      Президент США Дональд Трамп во время прогулки с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, где проходит их саммит, показал ему свой представительский автомобиль Cadillac.

      Главы государств подошли к автомобилю президента США, прозванного «Зверем». Сотрудник секретной службы США открыл заднюю дверь автомобиля, и Ким Чен Ын заглянул внутрь, сообщает NBC.

      Напомним, исторический саммит США — КНДР проходит в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. Трамп сообщил, что он и Ким Чен Ын подпишут меморандум, подтверждающий прогресс в переговорах и приверженность продолжению процесса. Президент США также подчеркнул, что в процессе переговоров делегации далеко продвинулись, а саммит в целом прошел «лучше, чем кто-либо мог рассчитывать».



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