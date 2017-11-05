Спецслужбы США доставили бронированного «Зверя» Трампа в Азию на самолете

Секретная служба США опубликовала фотографии транспортировки лимузина президента США Дональда Трампа в Азию.
Секретная служба США опубликовала на своей странице в Twitter фото транспортировки президентского кортежа в Азию. На снимках — салон Boeing C-17 Globemaster III, набитый черными служебными автомобилями, среди которых и известный бронированные лимузин Дональда Трампа по прозвищу «Зверь».
«Мы не могли оставить президента США в Азии без „Зверя“», — говорится в сообщении спецслужбы.
Служебный автомобиль президента США по прозвищу «Зверь» весом более восьми тонн и длинной 5,5 метра оснащен 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Автомобиль способен защитить президента от баллистической или химической атаки. Также машина может быть использована как мобильный госпиталь: на случай ранения главы государства на борту есть запасы крови подходящей группы.
Ранее во время официального визита Дональда Трампа в Бельгию «Зверь» из-за своих габаритов не смог проехать в ворота королевского дворца в Брюсселе. Президенту пришлось выйти из машины и идти пешком.
Этой ночью американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли с официальным визитом в Японию. Первым делом Трамп посетил военную базу США близ Токио. В своей речи Трамп назвал американских солдат «самыми смелыми воинами в мире» и заявил о господстве США «в воздухе, в море, на суше и в космосе». Он подчеркнул, что «ни одной стране или диктатору» не следует недооценивать мощь США.
Визит Трампа в Японию будет продолжаться до 7 ноября, после чего он отправится в Южную Корею.
«Мы не могли оставить президента США в Азии без „Зверя“», — говорится в сообщении спецслужбы.
With #POTUSinAsia we couldn’t very well leave The Beast behind! pic.twitter.com/iCnady6Ag0— U. S. Secret Service (@SecretService) 4 ноября 2017 г.
Служебный автомобиль президента США по прозвищу «Зверь» весом более восьми тонн и длинной 5,5 метра оснащен 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Автомобиль способен защитить президента от баллистической или химической атаки. Также машина может быть использована как мобильный госпиталь: на случай ранения главы государства на борту есть запасы крови подходящей группы.
Ранее во время официального визита Дональда Трампа в Бельгию «Зверь» из-за своих габаритов не смог проехать в ворота королевского дворца в Брюсселе. Президенту пришлось выйти из машины и идти пешком.
Этой ночью американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли с официальным визитом в Японию. Первым делом Трамп посетил военную базу США близ Токио. В своей речи Трамп назвал американских солдат «самыми смелыми воинами в мире» и заявил о господстве США «в воздухе, в море, на суше и в космосе». Он подчеркнул, что «ни одной стране или диктатору» не следует недооценивать мощь США.
Визит Трампа в Японию будет продолжаться до 7 ноября, после чего он отправится в Южную Корею.
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