ЧП на Волге: столкнувшийся с баржей катамаран перевозил людей без лицензии

Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения катамарана и грузовой баржи в Волгограде. По последним данным, в результате аварии погибли 10 человек. Еще один пассажир числится пропавшим без вести.
Трагедия произошла в акватории Волги в центральном районе города. Баржа врезалась в катамаран и подмяла его под себя.
Пятеро спаслись, они смогли выбраться только после того, как разбили стекла. По данным МЧС, всего на борту находились 16 человек.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней.
Также, как сообщили «Интерфаксу» в службах транспортного надзора региона, у владельца катамарана, столкнувшегося с баржей, не было документов, включая лицензию на перевозку пассажиров. Пассажиры перевозились без билетов и бортовых списков. Кроме того, на катамаране не было достаточно спасательных жилетов, а пассажиры их вовсе не надевали.
Пятеро спаслись, они смогли выбраться только после того, как разбили стекла. По данным МЧС, всего на борту находились 16 человек.
Специалисты рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, причиной аварии могло стать нарушение правил управления судном. Сообщается, что катамаран был перегружен и следовал без навигационных огней.
Также, как сообщили «Интерфаксу» в службах транспортного надзора региона, у владельца катамарана, столкнувшегося с баржей, не было документов, включая лицензию на перевозку пассажиров. Пассажиры перевозились без билетов и бортовых списков. Кроме того, на катамаране не было достаточно спасательных жилетов, а пассажиры их вовсе не надевали.
Комментарии