СМИ: США хотят добиться от КНДР отказа от ядерного оружия в течение двух лет

СМИ узнали, что сотрудники администрации Дональда Трампа обсуждали возможность добиться на переговорах в Сингапуре согласия Пхеньяна на отказ от ядерного оружия в течение ближайших двух лет.
Издание The Wall Street Journal обращает внимание, что, в случае успеха, график совпал бы по времени с попыткой Трампа добиться переизбрания на президентский пост.
В этой связи газета напомнила о результатах опроса, организованного в мае телекомпанией CNN. 53% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп ведет дела с Пхеньяном. При этом 77% одобрили решение американского лидера встретиться с Ким Чен Ыном. Интересно, что в марте этого года такой ответ дали только 62% опрошенных.
Первая личная встреча Дональда Трамп и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Она начнется в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, после чего состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
В этой связи газета напомнила о результатах опроса, организованного в мае телекомпанией CNN. 53% респондентов заявили, что одобряют то, как Трамп ведет дела с Пхеньяном. При этом 77% одобрили решение американского лидера встретиться с Ким Чен Ыном. Интересно, что в марте этого года такой ответ дали только 62% опрошенных.
Первая личная встреча Дональда Трамп и Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. Она начнется в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, после чего состоятся полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
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