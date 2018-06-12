    При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 10 человек

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    При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 10 человек

    При столкновении баржи и катамарана на Волге погибли 10 человек

    Число погибших в результате столкновения баржи и катамарана под Волгоградом увеличилось до 10.

    Спасатели извлекли тела погибших на поверхность, передает ТАСС со ссылкой на представителя областной поисково-спасательной службы. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

    Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших без вести в результате ЧП.

    Катамаран столкнулся с баржей вечером 11 июня на Волге близ Волгограда. Представитель администрации региона сообщил ТАСС, что 12-местный катамаран мог быть перегружен — на нем находились 16 человек.

    СМИ сообщали, что пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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