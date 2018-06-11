Ким Чен Ын в окружении армии охранников вышел на ночные улицы Сингапура: видео

Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне встречи с президентом США отправился на ночную прогулку по Сингапуру.
Примерно в 21:00 по местному времени кортеж северокорейского лидера покинул отель St. Regis. По данным местных СМИ, Ким Чен Ын, в частности, планирует посетить смотровую площадку на крыше Marina Bay Sands — одного из самых известных отелей Сингапура.
Между тем в Сети уже появилось видео, как лидер КНДР разгуливает по Сингапуру в окружении десятков телохранителей в черных костюмах.
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча намечена на 12 июня. Как уточнили в Белом доме, она начнется в 9:15 по местному времени (4:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
Между тем в Сети уже появилось видео, как лидер КНДР разгуливает по Сингапуру в окружении десятков телохранителей в черных костюмах.
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча намечена на 12 июня. Как уточнили в Белом доме, она начнется в 9:15 по местному времени (4:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе.
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