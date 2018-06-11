    «Особый гость»: сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

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    • Фото: Vivian Balakrishnan / facebook.com
    «Особый гость»: сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

    «Особый гость»: сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

    «Особый гость»: сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном
  • Фото: Vivian Balakrishnan / facebook.com

    • Лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки сделал совместное фото с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном и министром образования Он Е Куном.

    Фотографии были размещены на страницах глав ведомств в Facebook. «Угадайте, где это? Имеем честь показывать Сингапур нашему особому гостю», — написал министр образования. Лидер КНДР посетил знаменитый парковый комплекс «Сады у залива».

    Guess where? Honored to be able to show Singapore to our special guest.

    Опубликовано Ong Ye Kung 11 июня 2018 г.


    смотретьКто заплатит за мини-бар в номере Ким Чен Ына: до саммита США и КНДР осталась неделя
    Кто заплатит за мини-бар в номере Ким Чен Ына: до саммита США и КНДР осталась неделя
    Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча намечена на 12 июня. Как уточнили в Белом доме, она начнется в 9:15 по местному времени (4:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Пресс-конференция Трампа по итогам саммита начнется в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

    смотретьВ Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Трампа и Кима
    В Белом доме раскрыли детали предстоящей встречи Трампа и Кима
    Примечательно, что сам Трамп несколько дней назад утверждал, что собирается в первые минуты встречи определить, готов ли Ким Чен Ын к диалогу, и если нет, то прервать переговоры. В окружении американского лидера очень надеются, что до этого не дойдет.

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