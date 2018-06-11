«Особый гость»: сингапурские министры сделали селфи с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время прогулки сделал совместное фото с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном и министром образования Он Е Куном.
Фотографии были размещены на страницах глав ведомств в Facebook. «Угадайте, где это? Имеем честь показывать Сингапур нашему особому гостю», — написал министр образования. Лидер КНДР посетил знаменитый парковый комплекс «Сады у залива».
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча намечена на 12 июня. Как уточнили в Белом доме, она начнется в 9:15 по местному времени (4:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Пресс-конференция Трампа по итогам саммита начнется в 16:00 по местному времени (11:00 мск).
Примечательно, что сам Трамп несколько дней назад утверждал, что собирается в первые минуты встречи определить, готов ли Ким Чен Ын к диалогу, и если нет, то прервать переговоры. В окружении американского лидера очень надеются, что до этого не дойдет.
Guess where? Honored to be able to show Singapore to our special guest.Опубликовано Ong Ye Kung 11 июня 2018 г.
Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для участия в саммите с президентом США Дональдом Трампом. Историческая встреча намечена на 12 июня. Как уточнили в Белом доме, она начнется в 9:15 по местному времени (4:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Пресс-конференция Трампа по итогам саммита начнется в 16:00 по местному времени (11:00 мск).
Примечательно, что сам Трамп несколько дней назад утверждал, что собирается в первые минуты встречи определить, готов ли Ким Чен Ын к диалогу, и если нет, то прервать переговоры. В окружении американского лидера очень надеются, что до этого не дойдет.
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