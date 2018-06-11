Порошенко рассказал о связанной с НАТО мечте

Президент Украины Пётр Порошенко признал, что мечтает о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз до 2030 года.
Заявление Порошенко прозвучало на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Ключевое, о чем я мечтаю, — две вещи. Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского союза, а это влечет за собой уже львиную долю ваших пожеланий. И я очень хочу, чтобы Украина до 2030 года была членом Североатлантического альянса».
Правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО и назвал членство в альянсе стратегической целью Киева. В свою очередь генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на проживание и работу в Евросоюзе.
Пётр Порошенко: «Ключевое, о чем я мечтаю, — две вещи. Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского союза, а это влечет за собой уже львиную долю ваших пожеланий. И я очень хочу, чтобы Украина до 2030 года была членом Североатлантического альянса».
Правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО и назвал членство в альянсе стратегической целью Киева. В свою очередь генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на проживание и работу в Евросоюзе.
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