Пушков прокомментировал слова Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине в ближайшее время пройдут референдумы, на которых граждане решат вопросы о вступлении в НАТО и ЕС. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что идею, прежде всего, должны поддержать в самом Евросоюзе.
По мнению Пушкова, в Евросоюзе никто Украину особенно не ждет.
Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО, назвав членство в альянсе стратегической целью Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, когда Украина будет к этому готова.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.
Порошенко уверен: украинцы поддержат его идею о вступлении в ЕС. Но проблема в другом: это категорически не поддержат в ЕС. Что явно важнее.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 декабря 2017 г.
Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО, назвав членство в альянсе стратегической целью Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, когда Украина будет к этому готова.
Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.
Комментарии