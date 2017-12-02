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    Пушков прокомментировал слова Порошенко о вступлении Украины в ЕС

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Пушков прокомментировал слова Порошенко о вступлении Украины в ЕС

    Пушков прокомментировал слова Порошенко о вступлении Украины в ЕС

    Пушков прокомментировал слова Порошенко о вступлении Украины в ЕС
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Президент Пётр Порошенко заявил, что на Украине в ближайшее время пройдут референдумы, на которых граждане решат вопросы о вступлении в НАТО и ЕС. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что идею, прежде всего, должны поддержать в самом Евросоюзе.

    По мнению Пушкова, в Евросоюзе никто Украину особенно не ждет.


    Напомним, правительство Украины отказалось от внеблокового статуса в 2014 году. Порошенко заявил, что к 2020 году страна должна обеспечить полную совместимость армии с силами НАТО, назвав членство в альянсе стратегической целью Киева. В 2015-м он пообещал вынести вопрос членства на референдум, когда Украина будет к этому готова.

    Саммит ЕС в прошлом году принял декларацию по отношениям с Украиной. Согласно этому документу, соглашение об ассоциации Украины с ЕС не дает ей права на вступление в ЕС, не подразумевает прямой военной помощи и не дает права украинцам на жительство и работу в Евросоюзе.

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