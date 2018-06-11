Тела пропавших туристов из перевернувшейся лодки нашли в Иркутской области

Родственники на частном вертолете обнаружили тела двух из троих туристов, которые перевернулись на лодке во время сплава по горной реке Китой в Усольском районе Иркутской области и пропали без вести.
Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по региону, «тела пропавших мужчины и женщины обнаружили с воздуха родственники, принимающие участие в поисково-спасательной операции». Поиски третьего пропавшего мужчины продолжаются.
По информации ведомства, место ЧП находится на границе Иркутской области и Бурятии в отрогах горной системы восточный Саян, где на реке Китой очень сложные пороги и бурное течение, что затрудняет поисковую операцию.
Ранее сообщалось, что на реке Китой в Усольском районе Иркутской области при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Самостоятельно из реки выбрался только один сплавщик. Он позвонил своему знакомому, который вызвал полицию и спасателей. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа МВД и спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области с двумя лодками.
Представитель МЧС: «Группа сплавщиков была не зарегистрирована в МЧС. На Китое сложные пороги. Видимо, экстримальщики не рассчитали свои силы».
По информации ведомства, место ЧП находится на границе Иркутской области и Бурятии в отрогах горной системы восточный Саян, где на реке Китой очень сложные пороги и бурное течение, что затрудняет поисковую операцию.
Ранее сообщалось, что на реке Китой в Усольском районе Иркутской области при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Самостоятельно из реки выбрался только один сплавщик. Он позвонил своему знакомому, который вызвал полицию и спасателей. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа МВД и спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области с двумя лодками.
Представитель МЧС: «Группа сплавщиков была не зарегистрирована в МЧС. На Китое сложные пороги. Видимо, экстримальщики не рассчитали свои силы».
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