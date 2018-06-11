    Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области

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    Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области

    Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области

    Три человека, которые решили самостоятельно совершить сплав по горной реке Китой в Усольском районе Иркутской области, пропали, когда их лодка перевернулась.

    Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, «в воскресенье четверо отдыхающих решили самостоятельно совершить сплав по горной реке Китой».

    Из сообщения МЧС: «Их лодка перевернулась. Один человек смог выплыть на берег, трое пропали. Организованы поисково-спасательные работы».

    В пресс-службе регионального главка МЧС добавили, что инцидент произошел на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В лодке находились трое мужчин и одна женщина. Спасшийся мужчина вызвал спасателей, после чего на место на двух лодках выехали пять сотрудников областной спасательной службы.

    Река Китой — левый приток Ангары, ее длина — 316 км. Сплав по этой реке сложен, некоторые препятствия относятся к высшей категории сложности. По данным синоптиков, температура воздуха в Усольском районе составляет около 20 градусов, ветер слабый, ясно.

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