    В крови попавшего в реанимацию в Турции подростка из Челябинска не было алкоголя

    комментировать

    В крови попавшего в реанимацию в Турции подростка из Челябинска не было алкоголя

    В крови попавшего в реанимацию в Турции подростка из Челябинска не было алкоголя

    Медики не выявили алкоголь в крови 16-летнего жителя Челябинска Артёма, находящегося на отдыхе в Турции и госпитализированного в местную больницу в бессознательном состоянии.

    Ранее сообщалось, что подростка, приехавшего из Челябинска на отдых, нашли на дне бассейна в отеле. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, врачи борются за его жизнь.

    Как сообщила РИА Новости мать подростка Евгения Лешина, «медики уже сделали заключение — в крови Артёма найдено ноль промилле алкоголя, то есть алкоголь отсутствует».

    Евгения Лешина: «Я, конечно, это заключение не видела, в настоящее время в Турции находятся мои родители, которые были с ним на отдыхе. Артем — спортсмен, можно сказать, профессиональный, плавать он умеет, и что могло произойти, мы пока не знаем».

    Она отметила, что делает все возможное, чтобы вылететь к сыну.

    Евгения Лешина: «Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера он пытался прийти в себя, врачи отключили его от аппарата, но ему стало хуже, поэтому подключили снова. Я была бы рада стоять рядом с ним».

    Она пояснила, что случай должен быть признан страховым, так как в крови не обнаружен алкоголь. Пребывание в реанимации в больнице Анталии стоит около 2 тысяч евро в сутки, уточнила мать подростка.

    Как сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в областное правительство не поступало обращений от родственников подростка, чтобы можно было изучить документы и принимать какие-либо решения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru