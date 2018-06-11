В крови попавшего в реанимацию в Турции подростка из Челябинска не было алкоголя

Медики не выявили алкоголь в крови
16-летнего жителя Челябинска Артёма, находящегося на отдыхе в Турции и госпитализированного в местную больницу в бессознательном состоянии.
Ранее сообщалось, что подростка, приехавшего из Челябинска на отдых, нашли на дне бассейна в отеле. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии, врачи борются за его жизнь.
Как сообщила РИА Новости мать подростка Евгения Лешина, «медики уже сделали заключение — в крови Артёма найдено ноль промилле алкоголя, то есть алкоголь отсутствует».
Евгения Лешина: «Я, конечно, это заключение не видела, в настоящее время в Турции находятся мои родители, которые были с ним на отдыхе. Артем — спортсмен, можно сказать, профессиональный, плавать он умеет, и что могло произойти, мы пока не знаем».
Она отметила, что делает все возможное, чтобы вылететь к сыну.
Евгения Лешина: «Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера он пытался прийти в себя, врачи отключили его от аппарата, но ему стало хуже, поэтому подключили снова. Я была бы рада стоять рядом с ним».
Она пояснила, что случай должен быть признан страховым, так как в крови не обнаружен алкоголь. Пребывание в реанимации в больнице Анталии стоит около 2 тысяч евро в сутки, уточнила мать подростка.
Как сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в областное правительство не поступало обращений от родственников подростка, чтобы можно было изучить документы и принимать какие-либо решения.
Как сообщила РИА Новости мать подростка Евгения Лешина, «медики уже сделали заключение — в крови Артёма найдено ноль промилле алкоголя, то есть алкоголь отсутствует».
Евгения Лешина: «Я, конечно, это заключение не видела, в настоящее время в Турции находятся мои родители, которые были с ним на отдыхе. Артем — спортсмен, можно сказать, профессиональный, плавать он умеет, и что могло произойти, мы пока не знаем».
Она отметила, что делает все возможное, чтобы вылететь к сыну.
Евгения Лешина: «Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера он пытался прийти в себя, врачи отключили его от аппарата, но ему стало хуже, поэтому подключили снова. Я была бы рада стоять рядом с ним».
Она пояснила, что случай должен быть признан страховым, так как в крови не обнаружен алкоголь. Пребывание в реанимации в больнице Анталии стоит около 2 тысяч евро в сутки, уточнила мать подростка.
Как сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин, в областное правительство не поступало обращений от родственников подростка, чтобы можно было изучить документы и принимать какие-либо решения.
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