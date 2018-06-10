Подростка из России нашли без сознания в бассейне турецкого отеля

Турецкие врачи борются за жизнь
16-летнего юноши, впавшего в кому на курорте в Анталье.
Подросток из Челябинской области впал в кому на курорте в турецкой Анталье. Юношу в бессознательном состоянии нашли в бассейне одного из отелей. Сейчас юноша находится в больнице, сообщил ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.
Представитель генконсульства РФ в Анталье: «Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии, в настоящее время медики борются за его жизнь. На данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования. Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка».
Как сообщила агентству мать пострадавшего Евгения Лешина, юноша приехал в Турцию отдыхать вместе с бабушкой и дедушкой. Инцидент произошел в первый день отдыха.
Евгения Лешина: «Мой сын находится в реанимации в Анталье, он сейчас в медикаментозной коме, ему 16 лет. В течение дня он познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику».
Она уточнила, что содержание сына в реанимации обходится приблизительно в 2 тысячи евро в сутки. По прогнозам врачей, юноша проведет в реанимации около 10 дней. У пострадавшего есть страховка на 30–40 тысяч долларов.
Представитель генконсульства РФ в Анталье: «Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии, в настоящее время медики борются за его жизнь. На данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования. Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка».
Как сообщила агентству мать пострадавшего Евгения Лешина, юноша приехал в Турцию отдыхать вместе с бабушкой и дедушкой. Инцидент произошел в первый день отдыха.
Евгения Лешина: «Мой сын находится в реанимации в Анталье, он сейчас в медикаментозной коме, ему 16 лет. В течение дня он познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику».
Она уточнила, что содержание сына в реанимации обходится приблизительно в 2 тысячи евро в сутки. По прогнозам врачей, юноша проведет в реанимации около 10 дней. У пострадавшего есть страховка на 30–40 тысяч долларов.
Комментарии