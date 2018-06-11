    Московскую фан-зону ЧМ-2018 в первый день работы посетили 40 тысяч человек

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Московскую <nobr>фан-зону</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr> в первый день работы посетили 40 тысяч человек

    Московскую фан-зону ЧМ-2018 в первый день работы посетили 40 тысяч человек

    Московскую <nobr>фан-зону</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr> в первый день работы посетили 40 тысяч человек
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Московский фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года начал свою работу с концерта и торжественной церемонии с участием известных футболистов прошлых лет.

    Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Москве располагается на Воробьевых горах напротив главного здания МГУ. В день открытия фан-зоны праздничные мероприятия длились 7,5 часов, пишет ТАСС.

    Организаторы фестиваля болельщиков: «За весь первый день работы фан-зону посетили около 40 тысяч человек».

    В 19:00 началась официальная часть открытия фан-зоны, в которой приняли участие чемпион мира и Европы француз Марсель Десайи, лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков и глава департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года Марсель Десайи представил гостям фестиваля болельщиков Кубок мира по футболу.

    смотреть«Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков
    «Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков
    Фан-зона в Москве может одновременно принять 25 тысяч человек. Там расположены сувенирный магазин, огромный фуд-корт, аттракционы и интерактивные стенды. Во время проведения мундиаля фан-зоны будут действовать во всех городах, где проводятся матчи турнира. У болельщиков будет возможность бесплатно смотреть матчи на большом экране.

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