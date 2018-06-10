    «Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков. Москва, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков

    «Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков

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    «Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков

    «Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков

    «Атмосфера буйная»: в Москве открылся фестиваль болельщиков

      На Воробьевых горах в Москве сегодня открылся фестиваль болельщиков. Это самая главная площадка этого лета для всех любителей футбола.

      Для фанатов здесь открыли сувенирный магазин, огромный фуд-корт, интерактивные стенды, аттракционы, чтобы каждый гость смог найти себе занятие по душе. Но главное — это, конечно, возможность в большой и шумной компании посмотреть трансляции матчей мундиаля.

      Футбольный болельщик: «Настроение отличное! Супер! Здесь все по-крупному. Мы не ожидали, думали, что будет немного поспокойнее. Но чувствуется атмосфера прямо буйная. Надеемся, что так будет весь чемпионат».

      Сегодня на фестивале болельщиков проходит большой концерт, фан-зона будет работать до позднего вечера.

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