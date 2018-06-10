«Характер победителя»: баскетболисты ЦСКА в 7-й раз подряд стали чемпионами Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в решающем матче «Финала четырех».
Баскетболисты московского ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ в сезоне 2017/18. В финальном матче армейцы одержали победу над баскетболистами подмосковных «Химок» со счетом 95:84.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко и сделавший 9 результативных передач, 4 подбора и 3 перехвата. У армейцев лучшим стал американский защитник Кори Хиггингс (20 очков и 2 передачи).
Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА: «Поздравляю всю команду, мы были решительны с первой до последней минуты. Мы показали много опций в нападении против такой талантливой команды, как „Химки“, и хорошо справились с Алексеем Шведом, все вы знаете, как он играет и создает. Мы часто меняли защитников, которые работали против него и набирали фолы. Мы верили в наш план в защите и нападении. Финал показал, что у ЦСКА характер победителя».
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. В сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», напоминает ТАСС.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 21 очко и сделавший 9 результативных передач, 4 подбора и 3 перехвата. У армейцев лучшим стал американский защитник Кори Хиггингс (20 очков и 2 передачи).
Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА: «Поздравляю всю команду, мы были решительны с первой до последней минуты. Мы показали много опций в нападении против такой талантливой команды, как „Химки“, и хорошо справились с Алексеем Шведом, все вы знаете, как он играет и создает. Мы часто меняли защитников, которые работали против него и набирали фолы. Мы верили в наш план в защите и нападении. Финал показал, что у ЦСКА характер победителя».
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в седьмой раз подряд. Армейцы побеждали в девяти турнирах из десяти, включая выигрыш Промо-кубка в 2008 году. В сезоне-2010/11 успех праздновали «Химки», напоминает ТАСС.
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