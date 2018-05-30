    Баскетболисты ЦСКА вышли в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Баскетболисты ЦСКА вышли в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

    Баскетболисты ЦСКА вышли в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ

    Баскетболисты ЦСКА вышли в «Финал четырех» Единой лиги ВТБ
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над рижским ВЭФ в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

    Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась победой баскетболистов ЦСКА со счетом 99:73 (25:17, 24:21, 29:16, 21:19). У армейцев по 12 очков набрали Виталий Фридзон и Кайл Хайнс. У ВЭФа лучшим на площадке был Алекс Перез (13 очков).

    Счет в серии до трех побед стал 3–0 в пользу армейцев.

    «Финал четырех» Единой лиги ВТБ пройдет в Москве 8–10 июня, напоминает ТАСС.

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