    Пеле отменил визит в МГУ перед чемпионатом мира

    комментировать

    Пеле отменил визит в МГУ перед чемпионатом мира

    Пеле отменил визит в МГУ перед чемпионатом мира

    Знаменитый футболист Пеле отменил выступление в Московском университете из-за проблем со здоровьем.

    Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле не приедет в Москву 11 июня, чтобы выступить в Московском университете. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе футболиста Жозе Форнос Родригес. Ранее о запланированном визите знаменитого футболиста сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

    Жозе Форнос Родригес, пресс-атташе Пеле: «Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует — у него проблемы с бедром. Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника».

    В 2015 году Пеле перенес операцию на тазобедренном сутставе. В декабре прошлого года 77-летний бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира, тогда он передвигался в инвалидной коляске.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru