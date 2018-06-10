Пеле отменил визит в МГУ перед чемпионатом мира

Знаменитый футболист Пеле отменил выступление в Московском университете
из-за проблем со здоровьем.
Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле не приедет в Москву 11 июня, чтобы выступить в Московском университете. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе футболиста Жозе Форнос Родригес. Ранее о запланированном визите знаменитого футболиста сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Жозе Форнос Родригес, пресс-атташе Пеле: «Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует — у него проблемы с бедром. Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника».
В 2015 году Пеле перенес операцию на тазобедренном сутставе. В декабре прошлого года 77-летний бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира, тогда он передвигался в инвалидной коляске.
Жозе Форнос Родригес, пресс-атташе Пеле: «Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует — у него проблемы с бедром. Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника».
В 2015 году Пеле перенес операцию на тазобедренном сутставе. В декабре прошлого года 77-летний бразилец прилетал в Москву на церемонию жеребьевки финальной части чемпионата мира, тогда он передвигался в инвалидной коляске.
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